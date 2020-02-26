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В России подросток устроил кровавую резню в школе: опубликованы фото и видео

среда, 26 февраля 2020, 13:53
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В российском город Ульяновск 15-летний ученик восьмого класса Артем Федотов совершил нападение на свою 59-летнюю учительницу. Он порезал женщину ножом, после чего сбежал, но его удалось поймать.

Как пишут российские СМИ, в данный момент пострадавшая находится в больнице.

В качестве рукоятки для ножа подросток использовал зажигалку, после чего бросил орудие нападения прямо в классе. Задержать его удалось дома.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

В то же время одноклассники школьника говорят, что он редко с кем-то общался и был тихоней. В свою очередь о преподавателе говорят, что она была совсем неконфликтная.

Причины нападения пока неизвестны. Перед преступлением школьник написал в соцсети следующее: "Вы только хнычете на протяжении всей жизни, но даже палец о палец не ударяете, чтобы что-то изменить".

Напомним, что в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ России провели обыски в домах у двух подростков, которых обвиняют в подготовке терактов в местных учебных заведениях.

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