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Студентам пообещали перебои со стипендией: названа причина

пятница, 28 февраля 2020, 22:17
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Из-за особенностей бюджетного законодательства украинские студенты, которым не пришла стипендия в феврале, получат ее только в марте.

Об этом сообщили на Facebook-странице Министерства науки и образования Украины.

Как сказано в сообщении, в данное время проходят паспортизацию десятки бюджетных программ на 2020 год, среди которых - паспорт по выплате стипендий.

"Студентам, которые обычно получают выплаты после 17 числа, деньги за февраль поступят позже. Это связано с особенностями бюджетного законодательства", - объяснили в министерстве образования.

В ведомстве утверждают, что студенты тех учебных заведений, где начисления стипендии осуществляется до 17 числа каждого месяца, все выплаты прошли вовремя.

"Безусловно, любые задержки обязательных выплат, в том числе академических или социальных стипендий, неприемлемы, поэтому мы надеемся на скорейшее урегулирование этого вопроса", - подчеркнули в министерстве.

Как сообщал "Апостроф", ранее Верховная Рада одобрила законопроект о внесении изменений к законодательству относительно высшего образования в Украине: он предусматривает многочисленные изменения для абитуриентов, студентов и самих вузов.

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