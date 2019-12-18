Рада приняла революционный закон о ВУЗах: что нужно знать абитуриентам

Верховная Рада одобрила законопроект о внесении изменений к законодательству относительно высшего образования в Украине: он предусматривает многочисленные изменения для абитуриентов, студентов и самих вузов.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "BBC News Украина".

Дипломов государственного образца теперь не будет. Из-за разного качества образования теперь каждый университет будет выдавать студентам свои дипломы. Их форма будет произвольной.

Меньше будут давать статус "национальный" для высших учебных заведений.

"Статус национального учреждения высшего образования является почетным и предоставляется... за выдающийся вклад в развитие высшего образования", - говорится в законе.

Забирать звание в университетов не будут.

Одной из новаций является изменения при поступлении в высшие учебные заведения. Кроме ВНО, будет учитываться и балл за мотивационное письмо, написанное абитуриентом. Это письмо будут писать до основной сессии ВНО, а результаты за них размещать на сайте вуза. В письме должны быть причины, почему абитуриент хочет учиться в этом университете и именно на этом факультете. Однако это нововведение пока не обязательно. Письма университеты будут вводить по своему усмотрению с 2021 года.

Закон расширяет возможности образования для жителей территорий под контролем самопровозглашенных "республик" и аннексированного Крыма. По данным Минобразования, в этом году 1,6 тыс. поступающих с неподконтрольных территорий Донбасса и 265 поступающих из аннексированного Крыма вступили в украинские вузы по упрощенной процедуре. Они не сдавали внешнее независимое оценивание.

"Наибольший показатель за последние четыре года. Это значит, что там есть интерес к обучению в той части Украины, которая подконтрольна правительству", - сказала министер Анна Новосад.

Депутаты предлагают расширить перечень вузов, в которые по упрощенной процедуре могут попасть поступающие с оккупированных территорий.

Кроме того, в законе говорится о льготах для людей, пострадавших во время Евромайдана, для участников боевых действий на Донбассе, людей с инвалидностью, полученной на войне, а также для детей таких ветеранов. Поддержка для получения образования предоставляется в виде:

полной или частичной оплаты обучения за счет средств государственного и местных бюджетов;

льготных долгосрочных кредитов для получения образования;

социальной стипендии;

бесплатного обеспечения учебниками;

бесплатного проживания в общежитии;

Также закон расширяет возможности при поступлении для участников боевых действий. Поступать на военные специальности без ВНО, но по результатам вступительных экзаменов имеют право: военнослужащие по контракту, люди, уволенные со срочной службы через год после освобождения, студенты, изъявившие желание поступить на учебу и в дальнейшем проходить службу по контракту на должностях офицерского состава, поступающие из числа выпускников военных (военно-морских) лицеев и лицеев с усиленной военно-физической подготовкой, которые закончили обучение в год поступления.

Для ректоров вводится понятие KPI. Это ключевые показатели эффективности. В случае победы кандидата на выборах ректора их программы станут частью контракта с Минобразования с прописанными KPI (критериям), по которым будут определять эффективность их работы. В случае невыполнения каких-то пунктов в течение двух-трех лет это может стать основанием для увольнения.

Закон предусматривает увеличение ответственности для студентов за несоблюдение академической честности, то есть за плагиат. Плагиат или фальсификация работ смогут стать причиной для невыдачи диплома. Но этот вопрос еще остается на усмотрение университетов.

Между первым и вторым чтением из проекта убрали правку о языке обучения для студентов-иностранцев. Сначала предлагалось, что обучение для них "может осуществляться на иностранном языке". Но против этого выступили ряд активистов и преподавателей вузов, заявили, что так в вузах будет поощряться "русификация" иностранных студентов.

Как ранее сообщал "Апостроф", в 2020 году порог для поступления в вузы на бюджет составит не менее 125 баллов, но одновременно поступающие смогут подать 5 заявлений на любые специальности.