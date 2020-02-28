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В Украине собираются разблокировать спутниковые телеканалы

пятница, 28 февраля 2020, 21:44
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На встрече президента Украины Владимира Зеленского с представителями украинских медиа-групп достигнуто договоренности о запуске до 16 марта 2020 года незакодированных спутниковых международных версий общенациональных телеканалов.

Об этом сообщили на Facebook-странице Офиса президента.

"Мы вас очень просим, чтобы это была взвешенная международная версия и с приоритетным контентом", - обратился к представителям медиа-групп глава государства.

По его словам, после начала кодирования спутникового сигнала далеко не все украинцы могут свободно просматривать более 20 главных телеканалов страны. Чтобы изменить ситуацию, Владимир Зеленский предложил операторам спутникового вещания разработать социальные пакеты с минимальной абонплатой для социально незащищенных слоев.

"Таким образом, украинцы получат доступную возможность просматривать закодированные телеканалы", - сказано в сообщении пресс-службы Офиса президента.

Как сообщал "Апостроф", 28 января четыре ведущих украинских медиа-группы прекратили бесплатное спутниковое вещание и закодировали 23 телеканала.

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