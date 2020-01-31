В Украине ограничили доступ к популярным телеканалам: зачем это нужно и сколько придется платить

28 января четыре ведущих украинских медиа-группы прекратили бесплатное спутниковое вещание и закодировали 23 телеканала.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Обозреватель".

Нововведение коснулось около 4 млн домохозяйств по всей стране. После кодирования украинцы смогут платно смотреть телеканалы через спутниковый сигнал. Также есть возможность подключить цифровое, кабельное и интернет-вещание.

Итак. свои телеканалы для владельцев "тарелок" закодировали СТБ, ICTV, "Новый канал", М1, М2, 1 + 1, 2 + 2, ТЕТ, "Плюсплюс", УНИАН ТВ, Бигуди, "Интер", НТН, К1, К2, "Мега", "Пиксель", Zoom, Enter-фильм, (Украина, НЛО TV, Индиго TV. В открытом доступе остались каналы "Рада" и "Культура", "5 канал", "Прямой" "112 Украина", "Эспрессо ТВ " и UA: Первый.

Чтобы подключиться к платной услуги просмотра закодированных телеканалов, необязательно менять тарелку, нужно только купить приемник (тюнер, ресивер) с поддержкой системы кодирования Verimatrix, и заказать пакет услуг у избранного оператора. Тюнер на официальных сайтах провайдеров продается по 1099 гривен, или его можно взять в аренду. Стоимость минимального пакета услуг стартует от 69 гривен в месяц, а с 1 февраля цена поднимется до 80 гривен.

На такой шаг отечественные медиа-группы пошли из-за потребности в защите авторских прав и потому, что недополучали средства для своего развития, транслируя медиаконтент бесплатно.

Как сообщал "Апостроф" ранее, кодирование большинства популярных украинских телеканалов, из-за которого владельцы спутниковых тарелок теперь будут должны платить за сигнал, пользователи сети в шутку объяснили проблемой с билетами на "95 квартал".