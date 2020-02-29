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Достаточно приклеить: в гвардии Путина придумали забавное "боевое ноухау"

суббота, 29 февраля 2020, 05:26
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Росгвардия начала покупать для своих автомобилей наклейки "на Берлин" по программе госвооружений.

Об этом сообщает "Апостроф", ссылаясь на ресурс "Открытые медиа".

Наклейка включена в госконтракт на техобслуживание служебного автотранспорта Управление Росгвардии по Новосибирской области. Наклейки с надписью "На Берлин" планируют закупить к 9 мая для своих служебных автомобилей.

Журналисты обнаружили наклейки в перечне запасных частей и аксессуаров в технической документации к аукциону на обслуживание автомобилей и спецтехники службы. Аукцион был объявлен управлением 28 февраля, начальная цена контракта составляет 800 000 рублей (293 244 гривен). Приложение к документации содержит список и максимальную цену запчастей и материалов, которые могут использоваться при техобслуживании. Наклейка к 9 мая "На Берлин" должна стоить не дороже 436 рублей (приблизительно 160 гривен), указано в документации аукциона.

Согласно документам, подрядчик Росгвардии должен будет обслуживать несколько десятков моделей автотранспорта. Помимо грузового транспорта и спецтехники национальной гвардии, в перечне есть и легковые автомобили. Среди них журналисты обнаружили и автомобили немецких марок: например, пикап Volkswagen 2H Amarok и минивэн Volkswagen Multivan.

Помимо наклейки "На Берлин" в перечне аксессуаров специалисты Росгвардии указали также наклейку с флагом и гербом России и надписью "Пропускать везде", а также наклейку со знаком туфельки в красном треугольнике.

Отмечают, что аукцион проводится "в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной программы вооружения". Специалист, ответственный за размещение этой закупки, затруднился объяснить появление наклейки "На Берлин" в технической документации.

"Я ничего такого не размещал", - заявил он.

Официальный представитель Росгвардии Василий Грибакин пообещал журналистам изучить ситуацию. Это не первая госзакупка российскими ведомствами автомобильных наклеек неожиданного содержания.

Как сообщал "Апостроф", выгоревшие под крымским солнцем наклейки на машинах с цветами российского флага, превращаются в изображения украинского флага.

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