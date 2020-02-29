Под Ровно "чупакабра" устроила кровавую вылазку к людям: видео

В Ровненской области неизвестное животное, которое называют "чупакабра", убило кур, откусив им головы, а тушки поскладывало в ряд.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

Хозяйка обнаружила мертвых птиц в своем дворе утром. По словам владелицы кур Ларисы, неизвестное существо на двор попала, перескочив через соседний забор, высотой более двух метров. Также она заявила, что возле курятника в ряд лежали безголовые туши птиц. Женщина считает, что это не собака или лис, а что-то необычное.

"Я думаю, что это мутант. Какой-то большой и тяжкий, ибо следы после дождя были очень большие и глубокие", - сказала владелица хозяйства Лариса Зелинская.

Соседи также заверяют, что хищник уже промышлял в этом районе несколько месяцев назад. Тогда зверь погрыз десятки кур и кроликов, из которых выпил кровь. Подобралась тогда "чупокабра" и до 150-килограммовых свиней.

Местные жители до сих пор не знают как выглядит зверь, потому что он нападал всегда ночью и они его не видели. Люди предполагают, что это "чупакабра". Ветеринары же называть неизвестное животное "чупакаброй" не торопятся.

"Это может быть одичавший пес, который имеет помесь с волком, например", - объяснил Владимир Новосад, начальник отдела Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Ровенской области.

Версию о том, что животных убивает одичавшая собака, поддерживают и ученые. Хотя следы, говорят, больше напоминают лисьи. А то, что туши домашних животных сложены в рядок, объясняют обычным процессом охоты.

"Они складывают их в рядочек не потому, что хотят кому-то показать. А потому, что они так вытягивают (жертву - "Апостроф")", - сказал биолог Ростислав Шикула.

Как сообщал "Апостроф", летом прошлого года в селе Ивановка Полтавской области местный житель убил неизвестное животное, которое уже прозвали "чупакаброй".