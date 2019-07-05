RU  UA  EN

пятница, 5 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.60
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

5 июля

16:50
Украинская знаменитость пожаловалась на няню-изверга - та накачивала ребенка успокоительным
16:48
Назад во времена Януковича: соцсети возмутил прокурорский беспредел в Харькове
16:46
Звезда английского футбола попал в неприятную ситуацию из-за алкоголя: опубликовано фото
16:45
Ястремская - Голубич 2-0: результат матча 3-го круга Уимблдона
16:43
Юная украинка добилась исторической победы на Уимблдоне
16:43
Скандал в патрульной полиции Одессы набирает обороты: заявление начальника и реакция соцсети
16:35
"Шахтер" заинтересовался африканским футболистом: опубликовано видео
16:33
"Оппоблок" имеет план по объединению страны и обеспечению защиты прав нацменьшинств - Вилкул
16:29
В Украине поймали педофила, "работавшего" на курортах: фото из архива подозреваемого
16:28
Зеленский не знает, как остановить войну, и будет советоваться с депутатами - блогер
16:12
ЦИК сорвет выборы: политолог рассказал, к чему может привести отказ от пережеребьевки
16:08
​Назначен новый глава украинской таможни: что о нем известно
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В селе под Полтавой убили чупакабру: фото и видео со странным животным

пятница, 05 июля 2019, 16:02
переглянути новину українською

В среду, 3 июля, в селе Ивановка Полтавской области местный житель убил неизвестное животное, которое уже прозвали "чупакаброй".

Об этом сообщает "Ехо".

Житель села Александр Близнюк работал возле дома, когда услышал гавканье собак, бегавших вокруг кучи дров. Мужчина подошел ближе и увидел неизвестное животное.

"Сначала я думал, что это лисица. Начал выгонять ее из убежища, и вдруг выскочило непонятное создание. С перепугу я схватил палку и ударил животное по голове. От удара оно умерло на месте", – рассказал мужчина журналистам.

Как отмечается, скорее всего, это животное страдало от саркоптоза, болезни кожных покровов, которая может поражать лисиц и енотоподобных собак.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", под Черкассами неизвестное существо за месяц задушило более 30 кроликов. Местные жители уверены, что это ничто иное как чупакабра.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Боевиков используют на Донбассе для политического влияния на Украину, есть много сценариев - Георгий Тука

Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей

Украинские моряки застрянут в России надолго: почему Путин плюет на приказ Трибунала

Обострение на Донбассе: зачем боевики стягивают технику

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: