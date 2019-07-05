В селе под Полтавой убили чупакабру: фото и видео со странным животным

В среду, 3 июля, в селе Ивановка Полтавской области местный житель убил неизвестное животное, которое уже прозвали "чупакаброй".

Об этом сообщает "Ехо".

Житель села Александр Близнюк работал возле дома, когда услышал гавканье собак, бегавших вокруг кучи дров. Мужчина подошел ближе и увидел неизвестное животное.

"Сначала я думал, что это лисица. Начал выгонять ее из убежища, и вдруг выскочило непонятное создание. С перепугу я схватил палку и ударил животное по голове. От удара оно умерло на месте", – рассказал мужчина журналистам.

Как отмечается, скорее всего, это животное страдало от саркоптоза, болезни кожных покровов, которая может поражать лисиц и енотоподобных собак.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", под Черкассами неизвестное существо за месяц задушило более 30 кроликов. Местные жители уверены, что это ничто иное как чупакабра.