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Последний день зимы: какой праздник 29 февраля и что нельзя делать

суббота, 29 февраля 2020, 11:07
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В день, который выпадает раз в четыре года, 29 февраля, наши предки праздновали Касьянов день.

Об этом сообщает "Апостроф".

Касьян получил наказание от Бога за свое высокомерное поведение и эгоизм. Это произошло в древние времена. Николай Чудотворец и Касьян путешествовали вместе и заметили на дороге большую яму с грязью и в ней человека с телегой. Этот человек попросил их о помощи - вытащить его телегу из грязи. Николай Чудотворец сразу же принялся помогать, в то время как Касьян отказал путнику о помощи из-за того, что не хотел испачкать свою одежду. Бог прогневался за такой поступок на Касьяна и не дал ему возможности в календаре иметь свой день каждый год, а только раз в четыре года.

Также наши предки верили, что Касьян был некогда ангелом и предал Господа. За это каждые три года ангелы били его молотами по лбу, а на четвертый год он мог отдохнуть от этого наказания.

День 29 февраля считался очень тяжелым и опасным, когда темные силы выходили в мир и могли причинить людям вред. Поэтому в этот день никаких дел не делали, потому что они все равно не принесут пользы, а также могут принести вред и нехорошие последствия. Особенно опасным считалось время до Солнечного восхода, поэтому в этот единственный день в году рекомендовали спать до обеда.

Как сообщал "Апостроф", россиянам на День защитника отечества, который там отмечают 23 февраля, подарили пивные танки.

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