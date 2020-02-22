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Сети повеселило фото подарка россиянам на 23 февраля

суббота, 22 февраля 2020, 02:19
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Некоторым россиянам на День защитника отечества, который там отмечают 23 февраля, подарили пивные танки.

Об этом написал на своей странице Михаил Авдуевский.

"Друг фото прислал, пивные танки им на 23 подарили. Но их обманули, настоящие пивные танки выглядят не так", - написал он, опубликовав также фото "настоящих пивных танков".

"Что они празднуют? 23 февраля 1918 года Брестский мир. Отряды матроса Дыбенко были разбиты под Псковом. Ну еще в 1944 году депортация чеченов и ингушей.Так себе поводы", - написал один из комментаторов.

Как сообщал "Апостроф", украинский телеканал "Интер" в своей телепрограмме на 23 февраля, когда в РФ отмечают День защитника отечества, анонсировал показы военных советских и российских фильмов.

В прошлом году тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский поздравил 23 февраля украинцев с отмененным праздником.

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