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Прощеное воскресенье 2020: как и перед кем просить прощения

суббота, 29 февраля 2020, 13:00
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В 2020 году 1 марта отмечают Прощеное воскресение - день, когда надо просить прощения за все нанесенные обиды.

Все православные будут очищать душу, прося прощение и даря прощение другим.

Так начинается Великий пост, когда отказываются от яиц, мясных и молочных продуктов. Немаловажно и духовное наполнение, потому надо просить прощение у своих родных и близких, а также просто знакомых и коллег.

Речь идет не просто об одном сове "прости". В него вкладывают душу, борясь с грехом обиды и злости на другого человека. Все эти помыслы и действия должны быть искренними и обращенными к Богу.

То есть в первую очередь в Прощеное воскресенье просят прощения у Господа - за все грехи и дурные мысли. Просят у Бога еще и сил на покаяние и очищение. Сил не просто попросить прощения у обиженных и обидчиков - но и простить в ответ.

Своего рода показателем готовности просить прощение становится убежденная готовность никогда не повторять свои греховные действия снова.

Традиционная формулировка, как попросить прощения в Прощеное воскресенье, звучит так: "Прости меня" - просит от всего сердца тот, кто занимает более высокое положение (начальник – у подчиненного, старший – у младшего, здоровый – у больного, зажиточный – у бедного и т.д.), а в ответ получает: "Бог простит – и я прощаю. И ты меня прости!"

Как сообщал "Апостроф", в день, который выпадает раз в четыре года, 29 февраля, наши предки праздновали Касьянов день.

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