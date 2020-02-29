Украинцам прогнозируют "весеннюю" погоду в последний день зимы

В субботу, 29 февраля, в Украине будет тепло и солнечно, но в некоторых областях пройдут дожди.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В последний день зимы кратковременные и небольшие осадки обещают в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях. На остальной территории страны будет солнечно и ясно.

На западе синоптики прогнозируют +4...+7 градусов днем и 0...-2 градуса ночью. Дождей там не будет. На востоке Украины дневная температура воздуха составит +5...+8 градусов. А ночью она опустится до -1...-3.

В южных областях обещают днем +6...+8 градусов, а ночью - 1-4 градуса тепла. Без дождей. На остальной территории днем так же тепло, а ночью небольшой "минус".

В Киеве 29 февраля днем прогнозируют +5...+7 градусов, ночью температура упадет до 0...-2 градусов. Будет солнечно и без осадков.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото весны, которая во второй половине февраля пришла в Украину.