Украинские десантники показали, как будут давать отпор врагу на Азовском море: фото и видео

Украинские военные провели двухдневные учения на побережье Азовского моря под названием "Попутный ветер".

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

В них приняли участие воинские части и подразделения тактической группы "Мариуполь" - малые бронированные артиллерийские катера ВМС, суда из состава Морской охраны ГПСУ, инженерная техника отдельного полка оперативного обеспечения, а также механизированные, танковые, артиллерийские, зенитно-ракетные и специальные подразделения, морской пехоты, экипажи армейской авиации Сухопутных войск и тактической авиации Воздушных Сил, подразделения Национальной гвардии Украины.

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Всего было задействовано около 400 человек личного состава, 5 кораблей и катеров, 25 единиц различных артиллерийских систем, включая реактивные системы залпового огня, 13 боевых бронированных машин (танки, боевые машины пехоты и бронеавтомобили различных типов), 2 вертолета Ми-8 армейской и 1 Ми-14 морской авиации, а также 2 самолета-штурмовика Су-25 и два истребителя МиГ-29.

Руководство обучения отмечает, что с начала текущего года это - самые большие учения войск тактической группы "Мариуполь", и во время выполнения задач силы противодесантной обороны показали высокий уровень подготовки.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Азовском море украинские бойцы Морской охраны Государственной пограничной службы Украины провели учения.