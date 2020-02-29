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В Турции раскопали "святой ковчег" времен раннего христианства: фото уникальной находки

суббота, 29 февраля 2020, 11:41
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Турецкие археологи в ходе раскопок древней церкви Балатлар в Синопе, на севере Турции, обнаружили каменный ковчег.

Об этом сообщают иностранные СМИ.

Найденный ковчег передан на хранение в археологический музей Синопа. Он уже получил неофициальное название "Святой камень".

Это хорошо сохранившийся массивный каменный "сундук", крышка которого украшена выгравированным изображением христианского креста. По мнению археологов, этот ковчег использовался для хранения частиц Креста Господня, на котором был распят Иисус Христос.

Согласно преданию, этот крест в IV веке нашей эры нашла царица Елена, мать императора Константина, который первым сделал христианство официальной религией. Она заложила традицию отщеплять от Креста Господня фрагменты и передавать их на хранение в храмы.

Возможно, именно такие фрагменты и хранились в ковчеге византийской церкви Балатлар. Она расположена на территории одноименного строительного комплекса. Ее история насчитывает почти 2300. Это древнейшая сохранившаяся постройка в Синопе.

Раскопки в этой церкви начались девять лет назад при поддержке провинциального министерства культуры и туризма. Кстати, она была возведена на месте бывшего римского храма, который был перестроен в VII веке нашей эры.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ходе раскопок в районе города Сиди Габер египетские археологи обнаружили гигантский черный саркофаг, для извлечения которого потребовалось привлечь инженерное подразделение армии Египта.

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