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1 марта - день бабушки: яркие открытки и поздравления в стихах и прозе

воскресенье, 01 марта 2020, 10:18
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Ежегодно в первое воскресенье марта в многих странах мира празднуют День бабушки.

Впервые праздник начали отмечать во Франции, где он был введен в календарь праздничных дат страны еще в 1987 году. В этот день всем бабушкам и вообще женщинам старше 55 лет оказываются необыкновенный почет и уважение, для них организуются всевозможные концерты, акции и другие праздничные мероприятия.

Со временем традиция распространилась по миру, неофициально отмечают праздник и в нашей стране.

"Апостроф" подобрал оригинальные поздравления и открытки по этому поводу.

Быть бабушкой — великая награда

Для тех, кто любит внуков и детей,

И пусть вам для себя не много надо,

Желаем вам прекрасных новостей,

Желаем вам заботы от любимых,

Желаем вам внимания и тепла,

Пусть ваша жизнь не протекает мимо,

Желаем наслаждаться ей сполна.

С днем бабушек, родная,
Тебя я поздравляю.
Конечно же здоровья
Тебе я пожелаю.

Ты лучшая на свете
Бабушка у нас.
И скажет внучка подрастя,
Что бабушка ты класс.

У бабушки самые теплые руки, самые ласковые слова, самые горячие поцелуи, самая вкусная еда. Бабушкина любовь не сравнима ни с чем, бабушка — это счастье. Пусть в этот день все бабушки планеты обретут счастье и большую любящую семью рядом! С днем бабушек!

Моя бабуля дорогая,

Тебя на свете лучше нет!

Здорова будь, моя родная,

Живи счастливо до ста лет!

Тебе желаю улыбаться

И верить в лучшее всегда,

Тогда мечты начнут сбываться

Легко и просто, без труда!

Бабушка-это не диагноз и не показания по возрасту. Бабушка-это почетное звание, которое дается женщине, достойно воспитавшей своих детей и получившей в награду огромную радость, любимых внуков. Желаю всем бабушкам, оставаться в душе вечно молодыми и активными, никогда не болеть и не стареть сердцем. Желаю вам много энергии и такого же задора, какой заставляет ваших внуков, так любить жизнь. С Днем бабушек!

Её работа и опасна, и трудна...

Все ищут бабушку, всем бабушка нужна.

Кому ещё приятно много лет

Готовить с внуками уроки и обед,

Решать задачи, что иным не по зубам,

Давать советы, успевать и тут и там?

Неутомима, весела, добра, умна —

Все любят бабушку, главнее всех она.

Как ранее сообщал "Апостроф", на этой неделе в Украине отмечают Масленицу - веселый народный праздник, который длится семь дней. Он символизирует проводы зимы и встречу весны. В 2020 году сам праздник выпадает на 1 марта, а Масленичная неделя началась 24 февраля.

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