1 марта - день бабушки: яркие открытки и поздравления в стихах и прозе

Ежегодно в первое воскресенье марта в многих странах мира празднуют День бабушки.
Впервые праздник начали отмечать во Франции, где он был введен в календарь праздничных дат страны еще в 1987 году. В этот день всем бабушкам и вообще женщинам старше 55 лет оказываются необыкновенный почет и уважение, для них организуются всевозможные концерты, акции и другие праздничные мероприятия.
Со временем традиция распространилась по миру, неофициально отмечают праздник и в нашей стране.
"Апостроф" подобрал оригинальные поздравления и открытки по этому поводу.
Быть бабушкой — великая награда
Для тех, кто любит внуков и детей,
И пусть вам для себя не много надо,
Желаем вам прекрасных новостей,
Желаем вам заботы от любимых,
Желаем вам внимания и тепла,
Пусть ваша жизнь не протекает мимо,
Желаем наслаждаться ей сполна.
С днем бабушек, родная,
Тебя я поздравляю.
Конечно же здоровья
Тебе я пожелаю.
Ты лучшая на свете
Бабушка у нас.
И скажет внучка подрастя,
Что бабушка ты класс.
У бабушки самые теплые руки, самые ласковые слова, самые горячие поцелуи, самая вкусная еда. Бабушкина любовь не сравнима ни с чем, бабушка — это счастье. Пусть в этот день все бабушки планеты обретут счастье и большую любящую семью рядом! С днем бабушек!
Моя бабуля дорогая,
Тебя на свете лучше нет!
Здорова будь, моя родная,
Живи счастливо до ста лет!
Тебе желаю улыбаться
И верить в лучшее всегда,
Тогда мечты начнут сбываться
Легко и просто, без труда!
Бабушка-это не диагноз и не показания по возрасту. Бабушка-это почетное звание, которое дается женщине, достойно воспитавшей своих детей и получившей в награду огромную радость, любимых внуков. Желаю всем бабушкам, оставаться в душе вечно молодыми и активными, никогда не болеть и не стареть сердцем. Желаю вам много энергии и такого же задора, какой заставляет ваших внуков, так любить жизнь. С Днем бабушек!
Её работа и опасна, и трудна...
Все ищут бабушку, всем бабушка нужна.
Кому ещё приятно много лет
Готовить с внуками уроки и обед,
Решать задачи, что иным не по зубам,
Давать советы, успевать и тут и там?
Неутомима, весела, добра, умна —
Все любят бабушку, главнее всех она.
Как ранее сообщал "Апостроф", на этой неделе в Украине отмечают Масленицу - веселый народный праздник, который длится семь дней. Он символизирует проводы зимы и встречу весны. В 2020 году сам праздник выпадает на 1 марта, а Масленичная неделя началась 24 февраля.