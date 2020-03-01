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Известный боксер прогнулся перед главным чеченским "другом" Путина: фото

воскресенье, 01 марта 2020, 02:24
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Состоялся бой главы Чечни Рамзана Кадырова и непобедимого российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, где последний поддался.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей Twitter-странице.

"Яркая история о российских "больших" воинах и "богатырях". Нет, не так... Яркая история о том, как чеченцы ставят на колени свою губернию. Емельяненко поехал к Рамзанчику чтобы сделать фото где его... Смотрите сами...", - написал он и опубликовал фото боя.

Отметим, что Кадыров является одним из самых близких союзников президента РФ Владимира Путина.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент России Владимир Путин сыграл в выставочном хоккейном матче. В сети пишут, что гаранту всегда поддаются, а игра не честная.

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