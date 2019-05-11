Так уворачиваться от шайб не каждая Кабаева смогла бы: россияне высмеяли хоккейный матч с участием Путина

Президент России Владимир Путин сыграл в выставочном хоккейном матче. Игра состоялась в Сочи и завершилась победой команды главы РФ над "Легендами хоккея" со счетом 14:7. Десять шайб в этой встрече забросил Путин.

"Выдающиеся" действия президента вызвали бурную реакцию у россиян на эту новость. "Апостроф" выбрал самые сочные комментарии к игре Путина:

"Почему этот подающий надежды игрок не на чемпионате мира?"

"Не удивлюсь, если Путин реально думает, что все честно и ему никто не поддается. Он же от реальности совершенно оторван!"

"Сказочный снайпер"

"Сложнее всех было вратарю команды-соперника путинцев. Так уворачиваться от шайб не каждая Кабаева смогла бы"

"Уровень просто космический. Я горд, что у России такой президент. Дзюдоист, хоккеист, бизнесмен, филантроп, КГБшник"

"НХЛ, не спать! Забирайте этот алмаз в первом раунде драфта! Проводим всей страной!"

"А еще Путин забил на промышленность, на сельское хозяйство, на пенсионеров, на свободу слова и собраний, на русский народ, на деревни и моногорода, на авиа и ракетостроение, на коррупцию и казнокрадство, на искусство и культуру, на образование и медицину и вообще на всю страну"

"Надо закрывать комментарии к таким новостям. А то после закона о неуважении власти, для ФСБ тут раздолье"

"Мастерство растёт, раньше по 5-6 забивал"

"Ну что ж сказать - гений. С таким талантом в хоккейный клуб "Гаага" надо уже переходить"

"Весь мир смеется над нами из за таких матчей!!!"

"Ему тоже, как в фильме "Диктатор", можно было в соперников из пистолета стрелять?".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России пожелали здоровья украинскому чемпиону, чтобы поскорее избить его в ринге.