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Так уворачиваться от шайб не каждая Кабаева смогла бы: россияне высмеяли хоккейный матч с участием Путина

суббота, 11 мая 2019, 19:08
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Президент России Владимир Путин сыграл в выставочном хоккейном матче. Игра состоялась в Сочи и завершилась победой команды главы РФ над "Легендами хоккея" со счетом 14:7. Десять шайб в этой встрече забросил Путин.

"Выдающиеся" действия президента вызвали бурную реакцию у россиян на эту новость. "Апостроф" выбрал самые сочные комментарии к игре Путина:

"Почему этот подающий надежды игрок не на чемпионате мира?"
"Не удивлюсь, если Путин реально думает, что все честно и ему никто не поддается. Он же от реальности совершенно оторван!"
"Сказочный снайпер"
"Сложнее всех было вратарю команды-соперника путинцев. Так уворачиваться от шайб не каждая Кабаева смогла бы"
"Уровень просто космический. Я горд, что у России такой президент. Дзюдоист, хоккеист, бизнесмен, филантроп, КГБшник"
"НХЛ, не спать! Забирайте этот алмаз в первом раунде драфта! Проводим всей страной!"
"А еще Путин забил на промышленность, на сельское хозяйство, на пенсионеров, на свободу слова и собраний, на русский народ, на деревни и моногорода, на авиа и ракетостроение, на коррупцию и казнокрадство, на искусство и культуру, на образование и медицину и вообще на всю страну"
"Надо закрывать комментарии к таким новостям. А то после закона о неуважении власти, для ФСБ тут раздолье"
"Мастерство растёт, раньше по 5-6 забивал"
"Ну что ж сказать - гений. С таким талантом в хоккейный клуб "Гаага" надо уже переходить"
"Весь мир смеется над нами из за таких матчей!!!"
"Ему тоже, как в фильме "Диктатор", можно было в соперников из пистолета стрелять?".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России пожелали здоровья украинскому чемпиону, чтобы поскорее избить его в ринге.

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