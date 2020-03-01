RU  UA  EN

воскресенье, 1 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.25
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

1 марта

07:05
Как приготовить дома полезный йогурт: 3 простых рецепта для тех, кто следит за фигурой Lime

29 февраля

21:24
Конец суперсерии: "Ливерпуль" сенсационно проиграл в чемпионате Англии, видеообзор
20:02
У самой сексуальной гольфистки в истории украли интимные снимки: фото
19:22
Звезда Формулы-1 сделал неожиданный прогноз на матч Реала и Барселоны
19:05
Где смотреть онлайн Уотфорд - Ливерпуль: расписание трансляций
18:32
Леся Никитюк показала, как правильно позировать на отдыхе: фото Lime
18:27
Без самых дорогих новичков: "Реал" назвал заявку на важнейший матч чемпионата
18:10
В Италии приняли радикальное решению по матчу "Ювентус" - "Интер" из-за коронавируса
17:29
"Тартак" после ухода Положинского продолжит свою деятельность - группа нашла нового вокалиста Lime
16:30
Где смотреть онлайн Ворскла - Шахтер: расписание трансляций
16:08
Десна - Мариуполь - 4:0 Видео матча
14:42
Ким Кардашьян показала, как выглядела в 9 классе: школьное фото телезвезды Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Праздник весны: лучшие поздравления с 1 марта в стихах

воскресенье, 01 марта 2020, 07:10
переглянути новину українською
Фото: Pinterest

По всему миру существует традиция поздравлять родных и знакомых с первым весенним днем, 1 марта.

"Апостроф" публикует самые яркие поздравления с праздником весны.

Все равно сегодня лучше,
Чем вчера и день назад,
Потому что мир весенний
Начинает свой парад.
Пусть еще повсюду снежно,
И не зелень за окном,
Рады мы весне безбрежной,
Пусть придет она в наш дом!

***

Пусть сбываются желания,
Все надежды и мечты,
В самый первый и желанный,
Долгожданный день весны!
Пусть весна от бед укроет,
Счастья ласковым крылом,
Жизнь успехом обустроит,
Смехом, радостью, теплом

***

С мартом Вас тающим,
С мартом бушующим,
С самым ласкающим,
С самым волнующим,
Счастья вам прочного,
Счастья сердечного —
Самого доброго,
Самого вечного!

***

Проснулась матушка Земля,
Прогнала снег, метель,
Под нежным солнцем ты и я,
Мы нежимся теперь.
Пусть первый день весны,
Нам счастье принесет,
И мороз гремучий,
С печалями уйдет!

***

Здравствуй, первый день весны!
Ты принес цветные сны!
Тает снег, сливаясь в лужи,
Нам ведь снег уже не нужен!
И холодная зима
Нам ни капли не нужна!
Ждем тепла, любви и света,
Ждем цветов, улыбок, лета!
Лед на речке шевельнулся,
Лучик солнышка проснулся,
И сосулек нет почти —
Стало быть, весна в пути!

***

Как робкий подснежник, весной одаря,
Ласкает нам Души надеждою новой,
Так листик простейшего календаря
Засветится, новой мечтой озаренный.
И воздух наполнится духом Весны,
И чувства сорвутся, как с низкого старта,
Чисты горизонты и планы ясны —
Как Чудо природы, как первое марта!

Ранее "Апостроф" публиковал подборку лучших смс-поздравлений с первым днем весны.

Фотогалереи

Все
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева

Читайте также

В Украину идет теплая весна: синоптики пообещали рекордные температуры

Прощай эпоха "благо­дар­ности": как украинцы будут лечиться с 1 апреля

Какой там коронавирус: грипп в Украине убил уже десятки людей - как уберечься

Украинцы в Италии боятся, что их забросают камнями на Родине - активистка из Рима

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: