Праздник весны: лучшие поздравления с 1 марта в стихах

По всему миру существует традиция поздравлять родных и знакомых с первым весенним днем, 1 марта.

"Апостроф" публикует самые яркие поздравления с праздником весны.

Все равно сегодня лучше,

Чем вчера и день назад,

Потому что мир весенний

Начинает свой парад.

Пусть еще повсюду снежно,

И не зелень за окном,

Рады мы весне безбрежной,

Пусть придет она в наш дом!

***

Пусть сбываются желания,

Все надежды и мечты,

В самый первый и желанный,

Долгожданный день весны!

Пусть весна от бед укроет,

Счастья ласковым крылом,

Жизнь успехом обустроит,

Смехом, радостью, теплом

***

С мартом Вас тающим,

С мартом бушующим,

С самым ласкающим,

С самым волнующим,

Счастья вам прочного,

Счастья сердечного —

Самого доброго,

Самого вечного!

***

Проснулась матушка Земля,

Прогнала снег, метель,

Под нежным солнцем ты и я,

Мы нежимся теперь.

Пусть первый день весны,

Нам счастье принесет,

И мороз гремучий,

С печалями уйдет!

***

Здравствуй, первый день весны!

Ты принес цветные сны!

Тает снег, сливаясь в лужи,

Нам ведь снег уже не нужен!

И холодная зима

Нам ни капли не нужна!

Ждем тепла, любви и света,

Ждем цветов, улыбок, лета!

Лед на речке шевельнулся,

Лучик солнышка проснулся,

И сосулек нет почти —

Стало быть, весна в пути!

***

Как робкий подснежник, весной одаря,

Ласкает нам Души надеждою новой,

Так листик простейшего календаря

Засветится, новой мечтой озаренный.

И воздух наполнится духом Весны,

И чувства сорвутся, как с низкого старта,

Чисты горизонты и планы ясны —

Как Чудо природы, как первое марта!

Ранее "Апостроф" публиковал подборку лучших смс-поздравлений с первым днем весны.