Праздник весны: лучшие поздравления с 1 марта в стихах

По всему миру существует традиция поздравлять родных и знакомых с первым весенним днем, 1 марта.
"Апостроф" публикует самые яркие поздравления с праздником весны.
Все равно сегодня лучше,
Чем вчера и день назад,
Потому что мир весенний
Начинает свой парад.
Пусть еще повсюду снежно,
И не зелень за окном,
Рады мы весне безбрежной,
Пусть придет она в наш дом!
***
Пусть сбываются желания,
Все надежды и мечты,
В самый первый и желанный,
Долгожданный день весны!
Пусть весна от бед укроет,
Счастья ласковым крылом,
Жизнь успехом обустроит,
Смехом, радостью, теплом
***
С мартом Вас тающим,
С мартом бушующим,
С самым ласкающим,
С самым волнующим,
Счастья вам прочного,
Счастья сердечного —
Самого доброго,
Самого вечного!
***
Проснулась матушка Земля,
Прогнала снег, метель,
Под нежным солнцем ты и я,
Мы нежимся теперь.
Пусть первый день весны,
Нам счастье принесет,
И мороз гремучий,
С печалями уйдет!
***
Здравствуй, первый день весны!
Ты принес цветные сны!
Тает снег, сливаясь в лужи,
Нам ведь снег уже не нужен!
И холодная зима
Нам ни капли не нужна!
Ждем тепла, любви и света,
Ждем цветов, улыбок, лета!
Лед на речке шевельнулся,
Лучик солнышка проснулся,
И сосулек нет почти —
Стало быть, весна в пути!
***
Как робкий подснежник, весной одаря,
Ласкает нам Души надеждою новой,
Так листик простейшего календаря
Засветится, новой мечтой озаренный.
И воздух наполнится духом Весны,
И чувства сорвутся, как с низкого старта,
Чисты горизонты и планы ясны —
Как Чудо природы, как первое марта!
Ранее "Апостроф" публиковал подборку лучших смс-поздравлений с первым днем весны.