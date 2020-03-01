RU  UA  EN

воскресенье, 1 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.25
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

1 марта

15:57
"Забыли" заложить средства для украинцев: всплыли скандальные детали деятельности МОЗ
15:27
Бросался на людей и угрожал взрывом: в Киеве поймали опасного неадеквата, фото
14:55
В Турции задержали российских пропагандистов: первые подробности
14:29
В Киеве в страшном ДТП погиб староста церкви, три человека в реанимации: фото и видео с места
13:54
Примчались пять "скорых": под Киевом вспыхнул мощный пожар в ресторане возле АЗС, фото и видео
13:25
В Херсоне наркоман зверски убил маленького ребенка: жуткие детали трагедии
12:39
Забавные поздравления с 1 марта: открытки и лучшие смс
12:20
"Ослепляют" и уничтожают: появились новые данные и видео ударов Турции по противнику в Сирии
12:17
"Упаковали" всех: в Киеве наглые воры ограбили иностранцев, но поплатились
11:41
ВСУ могут получить оружие, способное сорвать высадку российского десанта: названы сроки
11:27
Превратилась в факел: в Киеве адский огонь охватил маршрутку прямо на ходу, видео
11:09
В оккупированном Крыму женщина с подозрением на коронавирус сбежала из больницы, фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Забыли" заложить средства для украинцев: всплыли скандальные детали деятельности МОЗ

воскресенье, 01 марта 2020, 15:57
переглянути новину українською

Украинское правительство заложило в бюджет на 2020 год расходы на программу медицинских гарантий в сумме 72 миллиарда гривен. Это в три раза ниже гарантированной законом нормы.

Об этом свидетельствуют официальные данные.

В соответствии с законодательством, на реализацию программы медицинских гарантий ежегодно должны выделятся средства в размере не менее 5 процентов валового внутреннего продукта Украины.

Однако, в 2020 году расходы Министерства здравоохранения по бюджетной программе "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения" предусмотрены на уровне 72 млрд - это на 153 млрд меньше, чем требует закон.

Таким образом правительство заложило в бюджет расходы, которые в 3 раза ниже гарантированной законом нормы.

Кроме того, в Минздраве существует дебиторская задолженность по программе "Обеспечение медицинских мероприятий отдельных государственных программ и комплексных мероприятий программного характера", по которой централизованно приобретаются лекарства.

По состоянию на 1 января 2020 года, этот долг увеличился на 0,5 млрд.грн и составляет 7,7 млрд. При этом 6,5 млрд гривен на эти нужды были заложены в бюджете еще 2019 года.То есть, в больницы и других медицинских учреждений не доставлено лекарств из средств, за которые не платят второй год подряд.

Подробнее о том, почему без зарплат за февраль может остаться немало работников бюджетной сферы читайте в материале "Апострофа": Без зарплат и стипендий: как Минфин создал много­миллиардную "дыру".

Фотогалереи

Все
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева

Читайте также

Производство бронетехники в Украине находится в ступоре, все сроки сорваны - Сергей Згурец

В Украину идет теплая весна: синоптики пообещали рекордные температуры

Прощай эпоха "благо­дар­ности": как украинцы будут лечиться с 1 апреля

Какой там коронавирус: грипп в Украине убил уже десятки людей - как уберечься

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: