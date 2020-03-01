"Забыли" заложить средства для украинцев: всплыли скандальные детали деятельности МОЗ

Украинское правительство заложило в бюджет на 2020 год расходы на программу медицинских гарантий в сумме 72 миллиарда гривен. Это в три раза ниже гарантированной законом нормы.

Об этом свидетельствуют официальные данные.

В соответствии с законодательством, на реализацию программы медицинских гарантий ежегодно должны выделятся средства в размере не менее 5 процентов валового внутреннего продукта Украины.

Однако, в 2020 году расходы Министерства здравоохранения по бюджетной программе "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения" предусмотрены на уровне 72 млрд - это на 153 млрд меньше, чем требует закон.

Таким образом правительство заложило в бюджет расходы, которые в 3 раза ниже гарантированной законом нормы.

Кроме того, в Минздраве существует дебиторская задолженность по программе "Обеспечение медицинских мероприятий отдельных государственных программ и комплексных мероприятий программного характера", по которой централизованно приобретаются лекарства.

По состоянию на 1 января 2020 года, этот долг увеличился на 0,5 млрд.грн и составляет 7,7 млрд. При этом 6,5 млрд гривен на эти нужды были заложены в бюджете еще 2019 года.То есть, в больницы и других медицинских учреждений не доставлено лекарств из средств, за которые не платят второй год подряд.

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