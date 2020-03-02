Боевики ДНР заявили о срыве обмена пленными в марте: подробности

Боевики ДНР заявили о срыве обмена пленными по формуле "всех на всех" в марте, который ранее анонсировала украинская сторона.

Об этом заявила "омбудмен ДНР" Дарья Морозова.

По ее словам, "появившаяся об этом информация не соответствует действительности", а в невозможности провести в эти сроки обмен обвиняет "позицию Киева".

Вчера Офис президента сообщал, что 1 марта глава ОП Андрей Ермак встретился в Минске с замглавы АП России Дмитрием Козаком. И что Ермак хочет провести обмен именно в марте.

"Похоже, что так просто очередной обмен не пройдет. От Украины хотят продвижения по другим спорным пунктам. Очевидно, речь о статусе Донбасса и вопросе контроля над границей с РФ и проведения выборов", - считают авторы канала Klymenko Time.

Подробнее о том, смогут ли Козак и Ермак добиться переформатирования переговоров по Донбассу, читайте в материале "Апострофа": Тотальная перезагрузка на Донбассе: чем это закончится.