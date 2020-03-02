Нельзя даже рядом гулять: экс-регионалка устроила истерику на ТВ из-за "секретной" базы США в Украине, видео

Скандальная экс-регионалка Елена Бондаренко устроила истерику в прямом эфире украинского ТВ, рассказывая о секретной военной базе США в Очакове.

Об этом она заявила в эфире телеканала "НАШ".

По ее словам, на "закрытую военную базу" не пускают даже украинских чиновников.

"Кто из вас знает о строительстве закрытой военной базе в Очакове? Никто. А вы знаете, что эта военная база у нас строится второй или третий год подряд. Она строится исключительно силами США, туда ограничен доступ государственных чиновников Украины, на собственной территории. Оцепление за километр, местное население не имеет право даже близко гулять", - возмущалась она.

По мнению Бондаренко в Очакове строится "опорный пункт" для нападения.

"С нами кто собрался воевать? Что там будут делать американские военные? Что они сейчас там делают? И почему правительство не поднимает этот вопрос?" - истерила она.

Также скандальная экс-нардеп выкрикивала с места, что в Украине со времен президента Виктора Ющенко работают американские бактериологические лаборатории.

"В Украине за деньги Министерства обороны США при Ющенко построены 15 закрытых бактериологических лабораторий, и они работают до сих пор, и финансируются они Министерством обороны другой страны", - рассказывала Бондаренко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что экс-министр юстиции времен президентства Виктора Януковича Елена Лукаш устроила скандал из-за истории якобы об убийстве активиста Майдана другим участником тех событий.