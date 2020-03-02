RU  UA  EN

понедельник, 2 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.40
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

2 марта

12:26
Дан Балан пофлиртовал с участницей "Голоса", но за сценой был ее отец. Его реакция - это новый мем Lime
12:25
Скандальному Киве готовятся вручить подозрение: первые подробности
12:15
На трассе под Харьковом произошло жуткое ДТП с грузовиком, много погибших: фото
12:14
Мадонну в слезах увели со сцены после падения на концерте - что произошло с певицей Lime
12:04
В Кривом Роге на ходу загорелся автобус с людьми, есть пострадавшие: видео
11:50
Связь оборвалась внезапно: под Киевом загадочно пропали рыбаки, фото
11:36
Нельзя даже рядом гулять: экс-регионалка устроила истерику на ТВ из-за "секретной" базы США в Украине, видео
11:16
Актриса сериала "Район Мелроуз" умерла в хосписе Lime
11:05
Появились новые данные о судьбе экс-командира "Айдара", задержанного по запросу России
10:35
Дочь Стивена Спилберга арестовали за нападение на жениха Lime
10:32
Зима не отступает: опубликовано яркое фото заснеженных Карпат
09:31
Перерезали горло и сожгли: в Харькове зверски убили девушку, фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Нельзя даже рядом гулять: экс-регионалка устроила истерику на ТВ из-за "секретной" базы США в Украине, видео

понедельник, 02 марта 2020, 11:36
переглянути новину українською

Скандальная экс-регионалка Елена Бондаренко устроила истерику в прямом эфире украинского ТВ, рассказывая о секретной военной базе США в Очакове.

Об этом она заявила в эфире телеканала "НАШ".

По ее словам, на "закрытую военную базу" не пускают даже украинских чиновников.

"Кто из вас знает о строительстве закрытой военной базе в Очакове? Никто. А вы знаете, что эта военная база у нас строится второй или третий год подряд. Она строится исключительно силами США, туда ограничен доступ государственных чиновников Украины, на собственной территории. Оцепление за километр, местное население не имеет право даже близко гулять", - возмущалась она.

По мнению Бондаренко в Очакове строится "опорный пункт" для нападения.

"С нами кто собрался воевать? Что там будут делать американские военные? Что они сейчас там делают? И почему правительство не поднимает этот вопрос?" - истерила она.

Также скандальная экс-нардеп выкрикивала с места, что в Украине со времен президента Виктора Ющенко работают американские бактериологические лаборатории.

"В Украине за деньги Министерства обороны США при Ющенко построены 15 закрытых бактериологических лабораторий, и они работают до сих пор, и финансируются они Министерством обороны другой страны", - рассказывала Бондаренко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что экс-министр юстиции времен президентства Виктора Януковича Елена Лукаш устроила скандал из-за истории якобы об убийстве активиста Майдана другим участником тех событий.

Фотогалереи

Все
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева

Читайте также

Производство бронетехники в Украине находится в ступоре, все сроки сорваны - Сергей Згурец

В Украину идет теплая весна: синоптики пообещали рекордные температуры

Прощай эпоха "благо­дар­ности": как украинцы будут лечиться с 1 апреля

Какой там коронавирус: грипп в Украине убил уже десятки людей - как уберечься

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: