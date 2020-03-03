Экокатастрофа в Крыму начала набирать обороты: печальное фото

В оккупированном Крыму на Тайганском водохранилище набирает обороты экокатастрофа - из-за сильного обмеления там уже появились острова.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Крым. Реалии".

По данным издания, обостряться ситуация начала во второй половине февраля.

"Обычно весной после зимних осадков уровень воды в Тайганском водохранилище, наоборот, был выше зимнего. Но в этом году зима была скудной на осадки, а потребление не прекращалось, воду сливали всю зиму. Теперь сливать нечего, и вся нагрузка ляжет на близлежащее Белогорское водохранилище, поэтому следует ожидать, что и оно скоро сильно обмелеет", - рассказал житель Белогорского района, активист движения "Свободный Крым" Решад Меметов.

Кроме того, о критической ситуации с водой в Белогорском водохранилище заявил собственник парка львов "Тайган" Олег Зубков. Он подчеркнул, что прогноз по воде удручающий, поэтому ее запасы начинают делать уже сейчас.

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