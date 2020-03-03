Это было прямое попадание: всплыли новые детали атаки боевиков на ВСУ, фото и видео

В воскресенье, 1 марта, в Луганской области противотанковой управляемой ракетой российские оккупанты попали в украинскую грузовик с бойцами.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "ТСН".

В результате прямого попадания погиб военный и еще двое - тяжело ранены и двое с контузиями в госпитале.

Нападение российские оккупанты осуществили, когда автомобиль ВСУ ехал вдоль реки и уже подъезжал к позициям украинских защитников вблизи населенного пункта Нижнетеплое. Боевики же обстреляли грузовик из противотанкового ракетного комплекса. Били, говорят наши военные, специалисты.

"Расстояние составляло более трех километров - это не возможно сделать не подготовленному. расчета. Можем отметить, что это российско-оккупационные войска осуществили выстрел", - говорит пресс-офицер ТУ "Север" Виталий Кириллов.

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Район вокруг села Нижнетеплое долгое время считался довольно спокойным. Враг там почти не проявлял огневой активности. В последний раз, отмечают местные, выстрелы были два года назад.

Противотанковая управляемая ракета попала в армейский КрАЗ на окраине села в каких-то десятках метров от зданий. От прямого попадания ПТУРа погиб 40-летний сержант десантно-штурмовой бригады Сергей Русских.

Сейчас состояние двух бойцов тяжелое, еще двое получили травмы. Все они в медицинском учреждении.

Как сообщал "Апостроф" в понедельник, 2 марта, боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, атаковав Вооруженные силы Украины (ВСУ) из разных видов вооружения, но поплатились за это и понесли серьезные потери.