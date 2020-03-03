Боевики мощно атаковали ВСУ на Донбассе, но поплатились: заявление штаба

В понедельник, 2 марта, боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, атаковав Вооруженные силы Украины (ВСУ) из разных видов вооружения, но поплатились за это и понесли серьезные потери.

Об этом говорится в заявлении штаба Операции Объединенных сил.

"Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

Отмечается, что боевики вели огонь по населенному пункту Красногоровка из миномета калибра 120 мм. Одна из мин разорвалась возле дома и выбила оконные стекла, осколки ранили местную жительницу.

В результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения, трое - боевое поражения.

"По подтвержденным данным, потери российских оккупационных войск в течение последних двух дней составили: необратимыми - 4 человека, ранеными и травмированными - 2 человека, уничтожено вооружения и военной техники - 2 единицы", - подчеркнули в штабе.

Как сообщал "Апостроф", 1 марта на Донбассе в результате обстрела боевиками позиций ВСУ погиб 41-летний сержант 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сергей Руских.