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Летающие "демоны" и огни: сеть ужаснуло празднование Масленицы у стен Кремля, видео

вторник, 03 марта 2020, 05:05
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В московском парке около Кремля отметили Масленицу со странными фигурами и огнями.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Медуза".

Праздничную ярмарку устроили в парке "Зарядье". Однако организаторы весьма необычно украсили пространство у входа в парк: рядом с торговыми рядами выложили настоящие стога сена, вокруг которых на гибких шестах раскачивались акробаты в черных фраках и цилиндрах. Также на территории парка сделали подсветку, с которой все смотрится еще более зловеще.

"По задумке такое "театрально-цирковое шоу" должно было служить "живой навигацией": артисты на шестах подсказывали посетителям, что и где происходит в парке. На деле же все выглядело не столь радужно", - пишут в издании.

Пользователи сети обсудили странные фигуры на шестах. Многие решили, что это дементоры - злые существа из вселенной Гарри Поттера, высасывающие душу из всего живого. Другие фантазировали на тему картин "Грачи прилетели" и "Утро стрелецкой казни" или вспоминали фразу "Вдоль дороги мертвые с косами стоят" из фильма "Неуловимые мстители".

Кому-то акробаты напомнили сцены из "Безумного Макса". Некоторые представили бал у Сатаны.

Но ближе всех к истине, кажется, оказались те, кто вспомнил про Пугало-Репку из мультфильма Хаяо Миядзаки "Ходячий замок".

Как сообщал "Апостроф", некоторым россиянам на День защитника отечества, который там отмечают 23 февраля, подарили пивные танки.

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