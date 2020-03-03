Украинские военные получат партию "прокачанной" бронетехники: фото

"Киевский бронетанковый завод" передает ВСУ новую партию модернизированных Т-72. Всего будет передано шесть единиц.
Как сообщает Украинский милитаристский портал, передача танков пройдет публично 4 марта 2020. Боевыми машинами будет укомплектован танковый батальон Вооруженных сил Украины.
В этом году в ВСУ поступило две партии таких танков в общем количестве в 25 экземпляров.
Нововведения показали на инфографике:
Как говорится, модернизированная модель Т-72 АМТ получила возможность ведения огня управляемым вооружением.
Также на танк установили:
- прибор ночного видения с электронно-оптическими преобразователями третьего поколения,
- ночной прицел 1К13 с возможностью ведения огня управляемой ракетой «Комбат»,
- двигатель В-84-1 вместо В-46,
- новую динамическую защиту,
- радиостанции Aselsan,
- навигационную систему СН-3003 "Базальт";
- ведущие колеса с гусеницами и откидными щитками по типу Т-80.
Напомним, что Украина рассматривает получение двух польских ракетных корветов - ORP Metalowiec (436) и ORP Rolnik (437).