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Украинские военные получат партию "прокачанной" бронетехники: фото

вторник, 03 марта 2020, 23:27
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"Киевский бронетанковый завод" передает ВСУ новую партию модернизированных Т-72. Всего будет передано шесть единиц.

Как сообщает Украинский милитаристский портал, передача танков пройдет публично 4 марта 2020. Боевыми машинами будет укомплектован танковый батальон Вооруженных сил Украины.

В этом году в ВСУ поступило две партии таких танков в общем количестве в 25 экземпляров.

Нововведения показали на инфографике:

Как говорится, модернизированная модель Т-72 АМТ получила возможность ведения огня управляемым вооружением.

Также на танк установили:

  • прибор ночного видения с электронно-оптическими преобразователями третьего поколения,
  • ночной прицел 1К13 с возможностью ведения огня управляемой ракетой «Комбат»,
  • двигатель В-84-1 вместо В-46,
  • новую динамическую защиту,
  • радиостанции Aselsan,
  • навигационную систему СН-3003 "Базальт";
  • ведущие колеса с гусеницами и откидными щитками по типу Т-80.

Напомним, что Украина рассматривает получение двух польских ракетных корветов - ORP Metalowiec (436) и ORP Rolnik (437).

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