24-летняя украинка родила четырех дочек-близнецов: фото и видео

В Кировоградской области в семье спасателя родились сразу четыре дочери-близняшки.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сюжет "ТСН.Ранок".

"Сразу четыре дочки появились на свет в семье спасателя. Девочки - идентичные близнецы, родились с помощью кесарева сечения. Вес каждой из четырех сестричек около двух килограммов, рост 42-43 сантиметра", - рассказали в студии

По словам врачей, это очень хорошие показатели.

"Сейчас малыши в палате интенсивной терапии под наблюдением медиков. Их 24-летняя мама рядом, восстанавливает силы в соседней палате. По состоянию здоровья все медики довольны", - уточнила ведущая.

Мать близняшек, Анастасия Валихновская, также чувствует себя хорошо.

"К родоразрешению шли с волнением, с выжиданием, с желанием родить красивых детишек и так оно и случилось. Родилось четыре красивых девочки, здоровые на свой возраст, то есть 32 недели, и мама здорова", - отметила заведующая перинатального центра кировоградской областной больницы Татьяна Митева.

Коллеги поздравили молодого отца, спасателя Владислава Валихновского.

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