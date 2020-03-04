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24-летняя украинка родила четырех дочек-близнецов: фото и видео

среда, 04 марта 2020, 12:06
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В Кировоградской области в семье спасателя родились сразу четыре дочери-близняшки.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сюжет "ТСН.Ранок".

"Сразу четыре дочки появились на свет в семье спасателя. Девочки - идентичные близнецы, родились с помощью кесарева сечения. Вес каждой из четырех сестричек около двух килограммов, рост 42-43 сантиметра", - рассказали в студии

По словам врачей, это очень хорошие показатели.

"Сейчас малыши в палате интенсивной терапии под наблюдением медиков. Их 24-летняя мама рядом, восстанавливает силы в соседней палате. По состоянию здоровья все медики довольны", - уточнила ведущая.

Мать близняшек, Анастасия Валихновская, также чувствует себя хорошо.

"К родоразрешению шли с волнением, с выжиданием, с желанием родить красивых детишек и так оно и случилось. Родилось четыре красивых девочки, здоровые на свой возраст, то есть 32 недели, и мама здорова", - отметила заведующая перинатального центра кировоградской областной больницы Татьяна Митева.

Коллеги поздравили молодого отца, спасателя Владислава Валихновского.

Как ранее сообщал "Апостроф", украинка Алена Федченко приняла роды прямо на борту самолета, который следовал из Катара в Таиланд

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