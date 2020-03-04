Боевики подло атаковали ВСУ на Донбассе, много раненых: заявление штаба

В среду, 4 марта, в результате обстрелов боевиков позиций украинских военных на Донбассе, четверо военнослужащих ВСУ получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на Facebook-странице.

"Сегодня, 4 марта, в результате вражеских обстрелов четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - сказано в сообщении.

По данным штаба ООС, в течении суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - уточнили в пресс-службе.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Как сообщал "Апостроф", в результате вражеских обстрелов на Донбассе во вторник, 3 марта, погиб 25-летний военнослужащий Объединенных сил из Черниговщины Владимир Черненко.