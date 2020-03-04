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Появились имя и фото молодого бойца ВСУ, погибшего во время обстрела на Донбассе

среда, 04 марта 2020, 13:24
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Фото: Варта 1

В результате вражеских обстрелов на Донбассе во вторник, 3 марта, погиб 25-летний военнослужащий Объединенных сил из Черниговщины Владимир Черненко.

Об этом сообщили на Facebook-странице Черниговского областного военного комиссариата.

Как сказано в сообщении, Владимир Черненко служил старшим сержантом в тринадцатом батальоне 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени гетмана Ивана Выговского. На службу по контракту он был призван 1 марта 2017. Родом боец из Новгород-Сиверского района.

"3 марта во время обстрела позиций Вооруженных Сил Украины вооруженными формированиями Российской Федерации погиб старший сержант Владимир Черненко, 28 января 1995 года рождения, военнослужащий в/ч А4427", - говорится в сообщении.

В сети опубликовали фото погибшего бойца.

Как сообщал "Апостроф", 1 марта в Луганской области боевики подбили грузовик с украинскими военными. В результате ракетного удара погиб боец Сергей Руских. Позже в сети появились фото и видео последствий ракетного удара.

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