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Холод продержится до Пасхи: синоптики рассказали, к чему готовиться украинцам

среда, 04 марта 2020, 08:59
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Фото: Facebook

По данным синоптиков, несмотря на аномально теплую зиму украинцам не стоит рассчитывать на резкое потепление в марте и апреле.

По словам синоптика Леонида Горбаня, в апреле будет холодная и сырая погода вплоть до Пасхи (19 апреля). А вот в конце месяца будет ясно и тепло.

В свою очередь заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух говорит, что тенденции теплой зимы продолжатся весной.

"Температура в марте может быть на 2-3 градуса выше нормы, в апреле и мае – на 1-2 градуса выше нормы. Но, по последним долгосрочным прогнозам, ожидается значительный дефицит осадков. Это тревожно, так как у нас была сухая осень, бесснежная зима", - отметила она.

Также синоптики ожидаются, что осадки ожидаются в пределах 80-90% от нормы на все три весенние месяца. Не исключено, что страну накроют один-два весенних циклона, которые принесут столь необходимую растениям дополнительную влагу.

Напомним, что в среду, 4 марта, в некоторых областях Украины столбик термометра поднимется до 19 градусов тепла, однако в части регионов пройдут дожди.

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