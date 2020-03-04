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Жара до +19, но с дождями: синоптики уточнили прогноз на 4 марта

среда, 04 марта 2020, 06:20
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Фото: pixabay.com

В среду, 4 марта, в некоторых областях Украины столбик термометра поднимется до 19 градусов тепла, однако в части регионов пройдут дожди.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Дожди накроют западные области Украины. Здесь также будет холоднее всего, во Львове и Луцке температура воздуха составит всего 5-7 градусов тепла.

При этом в остальных областях страны будет тепло: в среднем от 14 до 17 градусов. А в Херсоне, Днепре, Кропивницком, Виннице и Крыму погода порадует уже почти "летними" 19 градусами тепла днем.

Напомним, подробнее о погоде на первую неделю весны читайте в материале "Апострофа": Потепление до +20 и заморозки: синоптики озвучили прогноз на неделю.

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