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На Донбассе ликвидировали боевика ДНР с позывным "Танк": опубликованы фото

среда, 04 марта 2020, 16:38
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В зоне проведения ООС на Донбассе был ликвидирован очередной боевик незаконных вооруженных формирований, наемник из России Евгений Малаев по прозвищу "Танк".

Об этом у себя на канале в Telegram сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц.

Он отметил, что обстоятельства смерти боевика пока достоверно не известны.

"200 бригада или "гражданская" война… 19 февраля 2020 Малаев "Танк" Евгений из Волгограда сходил на концерт Кобзона. Обстоятельства требуют уточнения", - указал он.

В анкете боевика на сайте "Миротворец" указано, что Евгений Малаев 1980 года рождения являлся выходцем из российского города Волгоград, там у него проживает семья, и после отъезда в Украину присоединился к незаконным вооруженным формированиям, которые дислоцируются на Новоазовском направлении. Знакомые Малаева рассказали в соцсетях, что в юности он увлекался рэп-музыкой, даже планировал выпустить свои композиции.

Как сообщал "Апостроф", ранее на востоке Украины в результате боевых действий получила серьезные ранения представительница НВФ Вера Калмыкова с позывным "Вера". В данный момент она получила инвалидность и пытается собирать деньги через соцсети.

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