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Россия своих бросает: в сети рассказали печальную историю молодой наемницы ДНР, фото

понедельник, 02 марта 2020, 02:05
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На востоке Украины в результате боевых действий получила серьезные травмы представительница незаконного вооруженного формирования Вера Калмыкова с позывным "Вера".

Как пишет в социальных сетях офицер ВСУ Анатолий Штирлиц, она была родом из Горловки.

"Воевала за российских оккупантов и стала инвалидом. Родина как всегда бросила и сейчас собирает деньги в ФБ. Кстати украинцы тоже ей сбрасывают и жалеют. Жесть ..." - пишет он.

При этом обстоятельства, при которых она получила травмы, не сообщаются. Также опубликовали фотографии пострадавшей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 24 февраля на Донбассе ликвидировали очередного боевика террористической группировки ДНР, о чем в социальных сетях сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

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