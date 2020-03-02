Россия своих бросает: в сети рассказали печальную историю молодой наемницы ДНР, фото

На востоке Украины в результате боевых действий получила серьезные травмы представительница незаконного вооруженного формирования Вера Калмыкова с позывным "Вера".

Как пишет в социальных сетях офицер ВСУ Анатолий Штирлиц, она была родом из Горловки.

"Воевала за российских оккупантов и стала инвалидом. Родина как всегда бросила и сейчас собирает деньги в ФБ. Кстати украинцы тоже ей сбрасывают и жалеют. Жесть ..." - пишет он.

При этом обстоятельства, при которых она получила травмы, не сообщаются. Также опубликовали фотографии пострадавшей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 24 февраля на Донбассе ликвидировали очередного боевика террористической группировки ДНР, о чем в социальных сетях сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан.