От 18 градусов тепла до снега: синоптик заинтриговала украинцев свежим прогнозом

5 марта на большей части Украины сохранится по-настоящему весенняя погода, а вот в некоторых областях следует ожидать даже мокрого снега.

Такой прогноз дала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, сильный ветер ожидается на востоке Украины, а на западе - дожди. Мокрый снег она прогнозирует в Карпатах и прилегающих районах к горной местности.

Зато на востоке, юге и в большинстве центральных областей будет сухая весенняя погода. Днем ожидается до 18 градусов тепла, в то время как на западной части страны будет до 8 градусов с отметкой плюс.

Также синоптик прогнозирует утренние туманы, которые могут задержаться до обеда.

"В Киеве 5 марта ожидается теплая погода, до +12 +14 градусов, если без тумана, то и выше, если туман упрется - может, и ниже. Вероятность небольшого дождя - только к вечеру", - пишет она.

Напомним, что по данным синоптиков, несмотря на аномально теплую зиму, украинцам не стоит рассчитывать на резкое потепление в марте и апреле.