Прятал в подвалах многоэтажек: в Ровно священника подозревают в торговле оружием, фото

СБУ подозревает настоятеля одного из храмов Ровенской области в торговле оружием, незаконно вывезенной из зоны ООС.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной версии следствия, ранее судимый за торговлю оружием священник пытался наладить механизм нелегального сбыта военных средств поражения.

Установлено, что в течение 2015-2018 годов он неоднократно выезжал в зону ООС с проповеднической миссией.

С командировок сановник возвращался с опасными трофеями, которые сбывал среди своих знакомых.

Чтобы избежать разоблачения после получения оплаты злоумышленник оставлял закладки с оружием в подвалах многоэтажек и промышленных районах Ровно.

Правоохранители задокументировали несколько фактов продажи злоумышленником ручного противотанкового гранатомета, 7 гранат с запалами и 800 грамм тротила, за которые он хотел получить более 40000 гривен.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, настоятелю сообщено о подозрении.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сотрудники контрразведки СБУ обнаружили в зоне ООС боевое оружие, которое злоумышленники могли готовить в качестве орудия для совершения теракта.

Также, в центре Киева сотрудники СБУ обнаружили военное средство поражения, а также несколько емкостей с ядовитым веществом.