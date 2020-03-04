Родители не успели: под Днепром школьница погибла страшной смертью

В селе Голубовка (Днепропетровская область) во дворе собственного дома родители обнаружили 11-летнюю дочку, которая повесилась на дереве.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

Как сообщает издание со ссылкой на собственные источники, трагический случай произошел во вторник, 3 марта, на улице Степной. Девочка-подросток сделал петлю из веревки и повесилась на дереве прямо во дворе своего дома. Родители заметили несчастье слишком поздно. Когда они обрезали веревку и вызвали медиков, девочка уже была мертва.

На месте происшествия работали врачи скорой помощи и полиция.

Известно, что, кроме странгуляционной борозды от веревки, других видимых повреждений на теле погибшей нет. Причины и обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 1 марта, на участке Мукачевского пограничного отряда нашли мертвым 20-летнего служащего.