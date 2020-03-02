На Закарпатье нашли застреленным молодого пограничника

В воскресенье, 1 марта, на участке Мукачевского пограничного отряда нашли мертвым 20-летнего служащего.

Об этом каналу "UA: Закарпатье" сообщила пресс-секретарь пограничного отряда Леся Федорова.

Трагедия произошла в селе Деловое. Там во время служба застрелился молодой пограничник.

"Военнослужащий 2000 года рождения находился на участке Мукачевского пограничного отряда в течение последнего месяца в усилении. К месту происшествия была вызвана скорая помощь и сотрудники Нацполиции. Собственно, медики уже по прибытию констатировали смерть военнослужащего. Предварительно рассматривается версия - самоубийство", - рассказала пресс-секретарь Национальной полиции Анна Дан.

Как ранее сообщал "Апостроф", 20 января в Киеве в помещении ЦИК по улице Леси Украинки застрелился 25-летний военный.