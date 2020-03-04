Угрозы и беспредел: под Одессой вспыхнул скандал из-за школьной учительницы, фото

В Одессе возник скандал из-за учительницы, которая давала школьникам унизительные прозвища и разглашала конфиденциальную информацию.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Думская".

Инцидент произошел в измаильской школе №11 в 9-А классе. Дети рассказали об издевательствах учительницы украинского языка и литературы Жанны Мунтяну. Взрослые, в свою очередь, писали многочисленные заявления о непедагогическом поведении учителя, но пока она остается на своей должности.

"Твое место на зоне", "Помой свой рот от фекалий", "Ты и твоя семья зеки", "Ты тупее школьной доски", - так выражалась школьная преподавательница в сторону учеников.

Первые проявления буллинга школьники ощутили на себе еще в 6-ом классе. Тогда, по словам подростков, учитель без выяснения обстоятельств стала обвинять нескольких учеников в том, чего они не делали, и не давала вступиться за них остальным.

"Она не разрешает смотреть ей в глаза, говорит, что мы этого не достойны, постоянно угрожает, что даст нам плохие характеристики и нас не возьмут ни в одно учебное учреждение, и мы будем работать дворниками. Угрожает, что если мы будем жаловаться родителям, то она добьется того, что нас выгонят из школы. При этом она требует уважения к себе, не имея уважения ни к родителям, ни к ученикам", - рассказала ученица 9 класса Богдана.

Учитель выбрала четверку любимчиков, а остальных унижает. Жанна Мунтяну угрожает им социальными службами и детдомом, оглашает конфиденциальную информацию о детях.

"Мой одноклассник, который с детства страдает заиканием, один раз имел личную беседу с учителем, в которой рассказал ей о своих семейных тайнах и расплакался. Она пообещала, что это останется между ними, но обещание не сдержала и обнародовала этот случай перед всем классом. А однажды она засунула другому однокласснику в трусы пластмассового паука и потом несколько раз ударила его рукой по "пятой точке". Она сказала не вынимать его до конца дня, так чтобы кроме врача никто его достать не смог. Потом она придумала ему прозвище "Дениска-Паучок" и сказала: "Ну что, Дениска, залез паучек в дырочку?" - отметила Богдана.

Такое психологическое насилие сильно расшатало психику детей. Один из школьников после очередного выпада учительницы попал в больницу с астено-невротическим синдромом, другой страдает язвой желудка на фоне нервного перенапряжения.

Девятиклассники также рассказывают, что свои прямые обязанности Жанна Мунтяну, педагог с 28-летним опытом, выполняет не лучшим образом. Во-первых, общается учитель украинского языка исключительно на русском, во-вторых, в школьной программе часто предпочитает разговоры о своих детях и путешествиях, в-третьих - ставит в журнал заниженные оценки, которые не совпадают с теми, которые она ставит в дневники.

Сейчас дело о буллинге рассматривается в суде, а сама Жанна Мунтяну спешно ушла на больничный.

"Остается два месяца до окончания учебного года, а почти у всего класса в журнале стоят единицы. Мы будем добиваться правды и ее увольнения. И если нам не помогут здесь (в областном управлении образования - "Апостроф"), мы поедем в Киев", - заявила Богдана.

Руководство школы о ситуации знает, но увольнять неуравновешенную учительницу не собирается. По крайней мере до тех пор, пока суд не признает ее виновной в буллинге. Опасаются, что она подаст встречный иск о незаконном лишении должности.

"В дирекции школы нас заверяют, что ее уволят после того как суд примет решение о том, что она виновна в буллинге. А что если суд такого решения не примет? Она продолжит издеваться над нашими детьми?", - возмутилась мама одной из школьниц.

В областном департаменте образования и науки пообещали разобраться в ситуации.

"Первое заявление к директору попало еще в мае прошлого года и ничего не было сделано. Нужно было обращаться сразу к нам, мы соберем комиссию, которая уже на следующей неделе займется расследованием всех обстоятельств. Лично мне понятно, что факты буллинга подтверждаются", - сказал директор департамента Александр Лончак.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве, в школе в Подольском районе, дети начали жаловаться на травлю со стороны учительницы, делом после обращения родителей занялись работники ювенальной превенции.