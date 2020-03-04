В Киеве загадочно пропала студентка: сеть встревожили подробности, фото

В понедельник, 2 марта, в Киеве вышла из общежития и пропала без вести 17-летняя студентка Наталья Бурмистрова.

Об этом сообщает "Киев оперативный" на странице в Facebook.

Так, отмечается, что девушка училась в Киевском региональном высшем профессиональном училище строительства и проживала на улице Стельмаха, 5.

Согласно сообщению полиции, девушка вышла из дому в 16:00, при себе она имела около 1400 гривен, телефон марки Xiaomi, ученический билет, паспорт в форме ID-карты и свидетельство ребенка из многодетной семьи.

Одета она была в темно-зеленую куртку, серые леггинсы, осенние ботинки, ростом девушка 184 см, на тыльной стороне правой ладони у нее шрам от ожога.

В полиции уточнили, что девушка не выходила на связь больше 48 часов.

Как сообщал "Апостроф", ранее во время рыбалки в Киевском водохранилище пропали несколько рыбаков, тело одного из них нашли в Черниговской области.