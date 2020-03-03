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Загадочная пропажа рыбаков под Киевом: появились новые трагические подробности, фото и видео

вторник, 03 марта 2020, 17:13
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Во вторник, 3 марта, спасатели МЧС во время поисков рыбаков, которые пропали во время рыбалки в Киевском водохранилище, нашли тело одного из них в Черниговской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Киевской области, опубликовав фото и видео поисков.

Как сказано в сообщении, спасатели возобновили поиски пропавших рыбаков, которые 28 февраля вышли на рыбалку на лодке "Прогресс" и исчезли. С помощью вертолета удалось обнаружить тело одного погибшего.


"В 16:05 тело одного из рыбаков и лодка были доставлены на берег. Утонувшего было найдено в воде вблизи с. Лошакова Гута Козелецкого района Черниговской области на расстоянии около 70 метров от берега", - сказано в сообщении.

Поиски второго мужчины все еще продолжаются.

В ГУ ГСЧС в Киевской области уточнили, что в поисковой операции задействованы 55 человек и 11 единиц техники, в частности, вертолет H-225 Super Puma.

Как сообщал "Апостроф", ранее в одном из районов Киева спасатели достали из озера труп мужчины.

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