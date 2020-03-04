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В Украине разоблачили агентурную сеть России с военным-предателем во главе: фото

среда, 04 марта 2020, 17:15
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В Службе безопасности Украины заявили, что прекратили деятельность агентурной сети военной разведки России, которую возглавлял экс-военнослужащий ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Контрразведчики СБУ задержали при пересечении государственной границы руководителя агентурной сети Главного управления Генштаба ВС РФ – украинского гражданина, бывшего военнослужащего ВС Украины. Злоумышленник планировал выезд в Россию для отчета перед кураторами о выполнении разведывательных задач", – говорится в сообщении.

Силовики заявили, что экс-военного завербовал сотрудник Генштаба вооруженных сил России во время выезда на временно оккупированные территории Луганской области.

Украинец якобы собирал и передавал разведывательную информацию о военных объектах ВСУ, дислоцированных на Волыни. Затем по заданию куратора он привлек к выполнению разведывательных задач еще трех пророссийски настроенных жителей региона.

Отмечается, что эти люди имели возможность собирать актуальные сведения относительно обороноспособности и боевой готовности военных объектов, мест дислокации военной техники, их количественных и качественных характеристик, расположения складов ракетно-артиллерийского вооружения.

Злоумышленники также, по информации СБУ, передавали информацию относительно участников АТО/ООС на востоке Украины.

СБУ проводит обыски по месту жительства членов агентурной сети. Решается вопрос о сообщении им о подозрениях по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК и избрании меры пресечения.

Как ранее сообщал "Апостроф", контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента ЛНР, который передавал разведывательную информацию представителям боевиков.

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