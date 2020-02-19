В Украине поймали шпиона боевиков ЛНР, работавшего в МВД: фото

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента ЛНР, который передавал разведывательную информацию представителям так называемой "МГБ ЛНР".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что бывший работник органов МВД, житель временно оккупированного Луганска, был завербован так называемой "МГБ ЛНР". Для выполнения задания кураторов он прибыл на подконтрольную украинской власти территорию, где собирал сведения о дислокации и перемещения подразделений, привлеченных к проведению антитеррористической операции.

Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправной деятельности фигуранта дела.

После этого он был объявлен в общегосударственный розыск. Правоохранители задержали информатора по месту временного проживания в Киеве.

Задержанный будет доставлен в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал "Апостроф", боевики так называемой ЛНР, чтобы в очередной раз запугать местное население, придумали новую "страшилку" о шпионе из Латвии, который якобы был завербован еще в 2004 году.