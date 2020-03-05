Факел огня поднялся в небо: боевики устроили адский теракт на Донбассе, фото

Боевики ДНР-ЛНР нагло обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне ООС на Донбассе и повредили газопровод.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

На днях противник вел огонь на поражение из ствольной артиллерии калибра 122 мм по позициям подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Новоселовка. Обстрелы осуществлялись боевиками из оккупированной Горловки.

Снаряды не попали по позициям украинских защитников и не попали в жилые дома гражданского населения, которые находятся совсем рядом от места падения.

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Вследствие разрывов, обломками от снарядов был поврежден газопровод, который проходит неподалеку от Новоселовки, что привело к возникновению огненного факела высотой несколько метров. Оперативные действия спасательных служб позволили ликвидировать огненный столб и избежать масштабного пожара.

В настоящее время проводится обследование газопровода и устанавливается степень его повреждения. Под угрозой прекращения газоснабжения находятся мирные жители.

Как сообщал "Апостроф", в результате вражеских обстрелов на Донбассе во вторник, 3 марта, погиб 25-летний военнослужащий Объединенных сил с Черниговщины Владимир Черненко.