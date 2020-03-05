Как на кладбище: в сети показали печальные фото "ворот" оккупированного Донецка

В сети показали свежи фото из оккупированного боевиками Донецка, по которым можно понять, что жизнь здесь не бьет ключом, как это было раньше.

На опубликованных фотографиях показали ситуацию на местном железнодорожном вокзале, который называли "воротами" Донецка. Снимки показал блогер hochu_domoy.ua.

Фотографии были сделаны 3 марта.

"Жизнь бьет ключом. Толпы пассажиров торопятся на межгалактический экспресс "дыра - Москва", - говорится в подписи к фотографиям.

Несмотря на то, что на улице день, железнодорожный вокзал пустует и не пользуется спросом у местного населения.

Напомним, что 1 марта начал вещание развлекательно-информационный телеканал для временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма "Дом".