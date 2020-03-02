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Будет много "Квартала": в Украине запустили новый телеканал для оккупированных территорий

понедельник, 02 марта 2020, 19:03
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1 марта начал вещание развлекательно-информационный телеканал для временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма "Дом".

Об этом сообщили на пресс-конференции, посвященной презентации телеканала.

"Главная цель нашего канала - возвращение политического, культурного и общественной жизни Украины в повестку дня граждан, проживающих на временно оккупированных территориях, пробуждение чувства единства, деоккупация сознании наших граждан", - сказала и. о. генерального директора телеканала UATV Юлия Островская.

По ее словам, инструменты, которые будут использоваться для достижения этой цели, выходят из запросов целевой аудитории.

"Известно из тех же социологических опросов, люди очень устали от политизированного контента и хотят видеть на своих" голубых экранах "что-то более комфортное, мотивационный контент, который будет давать возможность расслабиться и получить заверения в лучшем будущем", - добавила она.

Как сообщается, телеканал "Дом" будет сотрудничать с четырьмя медиагруппами.

"Медиагруппы, с кем проведены переговоры и с кем сотрудничает телеканал: это медиагруппа СтарЛайт Медиа, медиагруппа "1+1", медиагруппа "Украина" и медиагруппа телеканала "Интер". Вот с этими четырьмя медиагруппами достигнута договоренность, так называемый меморандум относительно сотрудничества с этим телеканалом. В дальнейшем будут сотрудничать с различными международными вещателями, для того чтобы они предоставляли тоже контент для этого телеканала", - сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Как отметила Островская, на телеканале будет примерно 15% контента производства студии "Квартал 95".

"Конечно, есть производство студии "95 квартал", есть контент, ибо он тоже довольно премиальный и его любили до этого, и надеюсь, что любят и сейчас на тех территориях. Сейчас сетка очень живая и сейчас доля около 15%", - прокомментировала она.

Как сообщал "Апостроф", заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп партии "Слуга народа" Никита Потураев во время презентации телеканала "Дом" заявил, что "наиболее эффективным способом" решения проблемы с Россией был бы сброс атомной бомбы на Москву.

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