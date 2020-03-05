На Волыни скандал из-за 12-летнего парня, победившего в Лондоне с советской песней: фото и видео

На Волыни разгорелся громкий скандал из-за массового троллинга 12-летнего школьника, который победил на песенном конкурсе в Лондоне.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Конкурент".

Как пишет издание, Максим Ткачук из Турийского района победил в трех номинациях и соревновался среди представителей 23 стран мира, но в Украине его встретили с осуждением.

"Дело в том, что конкурс приурочен 75-й годовщине победы во Второй мировой войне. И мальчик спел тематическую песню "Смуглянка" и выступил в советской форме", - говорится в сюжете местного телеканала "Аверс".

В соцсетях комментаторы слов не выбирают и устроили настоящую истерику из-за выбора песни.

"У каждого есть свое мнение. Пусть говорят. То, что я спел песню на 75-летие со дня победы - это не значит, что мне должны писать всякую гадость. Мне нравится Украина, мне нравятся люди, но есть и такие, которые считают себя такими уж патриотами", - отметил сам Максим, который является сиротой и его воспитывают бабушка и тетя.

Родственница мальчика заверила, что никто подумать бы не мог, что песня имеет отношение к России.

Отметим, песня "Смуглянка" была написана в 1940 году о партизанке-молдаванке. Ее создали по заказу ансамбля Киевского специального военного округа.

Напомним, ранее разгорелся скандал вокруг национального хора имени Георгия Веревки, подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": "Горела хата": как "Квартал-95" с хором Веревки попали в скандал.