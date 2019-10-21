"Горела хата": как "Квартал-95" с хором Веревки попали в скандал

Очередной выпуск шоу "Вечерний квартал" с участием национального хора имени Георгия Веревки вызвал настоящий шквал эмоций, и не только в социальных сетях. Это связано с тем, что артисты решили высмеять инцидент с экс-главой Национального банка Украины (НБУ) Валерией Гонтаревой, которой сожгли дом. "Апостроф" разбирался в деталях скандала и его последствиях для всех участников.

Пока Валерия Гонтарева находится в Лондоне, в Украине о ней не забывают. И поводов есть немало - сначала экс-главу НБУ сбило авто в Великобритании, после в Киеве сгорел автомобиль, зарегистрированный на ее невестку, далее сожгли дом под Киевом, который ей принадлежал. Казалось бы, что Гонтареву просто преследует череда неудач, если бы на месте поджога дома не нашли зажигательную ракету. Впрочем, это не остановило артистов "Квартала-95", которые решили пошутить над инцидентом.

Песня, вокруг которой разгорелся скандал, является пародией на известную украинскую народную песню "Горіла сосна", но переделанную с намеком на украинские реалии - в ней речь идет о Гонтаревой, олигархе Игоре Коломойском, хате и шашлыках. Исполнили ее актер Евгений Кошевой совместно с национальным хором имени Григория Веревки.

Что о выступлении сказали Гонтарева, Коломойский и хор Веревки

Реакция Гонтаревой не заставила себя ждать. Она заявила, что это стыд - насмехаться над человеческим горем.

"Такое невозможно представить в цивилизованном обществе... В цинизме "95-го Квартала" сомнений давно нет. Но участие в этом народного хора - это уже позор для всей страны", - отметила она.

Экс-глава НБУ сразу же предположила, что номер мог "заказать" олигарх Игорь Коломойский, с которым у нее давний конфликт. Он, в свою очередь, заявил, что никакого отношения к данному выступлению артистов не имеет, хотя песня ему и понравилась.

Гендиректор и художественный руководитель хора имени Веревки Зиновий Коринец также отреагировал на скандал. По его словам, идея номера принадлежала режиссерам "Квартала".

"Нас заверили, что это такой стеб. Они же над всеми стебутся. Над президентом, политиками. Нас попросили спеть вместе с "Кварталом", - подчеркнул Коринец, уточнив, что за выступление хор получил 30 тыс. гривен.

Реакция политиков и общественности

Министр культуры Владимир Бородянский извинился перед Гонтаревой за скандальное выступление "Квартала".

"Простите, Валерия Алексеевна, мне стыдно…", - написал он в Facebook.

Министр экономики Тимофей Милованов указал, что подобные шутки могут обернуться проблемами с инвесторами, которые воспримут номер как подтверждение наличия связей между олигархами и властью.

"Для внешних инвесторов это выглядит очень плохо. Объясню почему. Большинство внешних инвесторов воспринимают Гонтареву как выдающегося реформатора. Под ее руководством НБУ перешел на гибкое курсообразование и инфляционное таргетирование. Это технические термины, которые описывают, каким образом НБУ сегодня принимает решения", - заявил он.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что не хотел бы комментировать ситуацию с высмеиванием пожара в доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, однако подчеркнул, что Украина - демократическое государство, и каждый волен шутить так, как ему заблагорассудится. В то же время он добавил, что не считает, что смеяться над человеческим горем - это нормально.

Глава Кабмина подчеркнул, что правоохранительные органы должны дать оценку поджога дома Гонтаревой и президент Украины Владимир Зеленский делает все, чтобы вместе с правоохранительными органами расследовать это дело.

Заместитель министра культуры, молодежи и спорта Украины Ирина Подоляк задалась вопросом о необходимости государственного финансирования хора имени Веревки.

Не остались в стороне от скандала и другие, высказав свое мнение в социальных сетях.

Ответ "95-го Квартала"

Студия "Квартал 95" прокомментировала скандал вокруг номера про сгоревший дом Гонтаревой, отметив, что это острая политическая сатира, и потроллила министра культуры Владимира Бородянского и министра экономики Тимофея Милованова, которые раскритиковали выступление.

"Хотелось бы обратиться к министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому. Господин Владимир, благодарим вас за вашу реакцию. Мы приглашаем вас на следующую съемку "Вечернего квартала", чтобы сразу после концерта вы сказали, за что вам стыдно, а за что нет. Также обращаемся к министру экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову. Желаем вам успехов, экономического скачка и побольше инвесторов. Но, если что-то пойдет не так, можете смело обвинять нас. Согласитесь, с точки зрения экономики очень обоснованными будут звучать такие тезисы, как: "Из-за шутки комиков "Вечернего квартала" гривна упала в пять раз", "Внешний долг Украины растет в той же пропорции, в которой растет лицо Евгения Кошевого", - сказано в заявлении.

Артисты подчеркнули, что юмор и сатира - это их оружие.

Итоги скандала

Вероятно, что скандал вокруг нового выпуска "Вечернего квартала" утихнет уже через пару дней, поскольку намечаются важные политические события, которые, в частности, касаются и ситуации на Донбассе. Тем не менее, осадок от этой ситуации останется: "Квартал-95" рискует потерять часть своих сторонников, а в обществе может назреть раскол между теми, кто думает, что такие шутки - смешно, и теми, кто против подобного юмора.