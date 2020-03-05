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Под Черновцами в страшном пожаре погибли мать и трое детей: фото

четверг, 05 марта 2020, 14:26
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В четверг, 5 марта, в Черновицкой области произошла жуткая трагедия, мать и трое детей заживо сгорели в жилом доме.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Черновицкой области.

Пожар произошел в жилом доме в с. Ленкивцы Кельменецкого района.

Поскольку пожар возник поздно ночью, обнаружен он был уже тогда, когда огонь распространился на весь дом, и упало его перекрытия.

Площадь пожара составила 70 кв. м.

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Ликвидировав пожар, пожарные вошли в дом и во время разбора конструкций обнаружили там тела трех детей - 2013, 2014, 2017 рождения и их матери, 1993 года рождения.

Сейчас тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу в Черновцы.

Причина пожара устанавливается.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Днепре вспыхнул пожар в одной из комнат общежития семейного типа, в результате чего пострадали шесть человек.

Также под Днепром мужчина погиб страшной смертью. Его тело разорвало на части.

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