Страна беспредела: в Киеве заметили странную пристройку на многоэтажке, фото

В Киеве на улице академика Уильямса в Голосеевском районе к зданию на крыше пристроили еще один этаж, который по архитектурному стилю не подходит к отделке строения.

Об этом сообщили на канале "Х**вый Киев" в Telegram.

Администраторы канала отметили, что за такого рода достройки должна наступить административная ответственность, однако ее очевидно ждать не стоит, поскольку без разрешения профильных структур такое строительство должны были остановить уполномоченные инспекторы.

"А (почему бы) не (построить) себе еще один этаж? В стране беспредела можно делать, что угодно. Захотел – построил. На Вильямса размышлял об особенностях архитектуры - "Amersand", - написали на канале.

Как сообщал "Апостроф", ранее пользователи сетей опубликовали фото из Винницы, где местные жители многоквартирного дома пристроили балкон, разрушив тем самым внешний вид фасада здания.