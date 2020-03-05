Украинский военный фрегат провел боевые учения: опубликовано видео

Флагман ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" выполнил комплекс боевых упражнений в открытом море с использование корабельной пушки и шестиствольных артиллерийских установок.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны, опубликовав видео учений.

Как сказано в сообщении, после выхода в открытое море экипаж провел комплекс боевых учений и тренировок по противодиверсионной обороне, борьбе за живучесть, тактическому маневрированию, отработал элементы штурманской прокладки курса и навигационного ориентирования с помощью современных компьютерных технологий.

Во время мероприятий по подводной противодиверсионной обороне на незащищенном рейде было выполнено практическое гранатометание по плавающим целям условного противника.





Во второй день учений военные моряки на морском полигоне выполнили комплекс боевых упражнений, применяя мощную корабельную пушку АК-100 и шестиствольные артиллерийские установки левого и правого борта АК-630.

"Условного противника имитировали специальные береговые и морские мишени. За несколько секунд условную цель поражена", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские военные провели двухдневные учения на побережье Азовского моря под названием "Попутный ветер".